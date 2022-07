Fallimento Connie Park: assolti tutti gli imputati, non fu bancarotta fraudolenta

Il fatto non sussiste: con questa formula il Gup di Nocera Inferiore , il dottor Bisceglie, ha chiuso la vicenda giudiziaria che ha coinvolto gli amministratori delle società cooperative Connie Park e Cps che si occupano della gestione di aree parcheggi in tutta Italia. Le società avevano nel 2020 subito il sequestro di oltre 1 milione di euro da parte dell'AG, per essere poi indagati a vario titolo per bancarotta fraudolenta ed una serie di condotte distrattive a danno dell'erario. La Procura di Nocera aveva richiesto la condanna degli imputati alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Soddisfazione, dunque, da parte del collegio difensivo composto, tra gli altri, dall'avvocato Giovanni Vitale e dell'avvocato Gennaro Maresca, difensori di T.D. amministratore unico della Connie Park.

Parla il penalista

"Emerge finalmente ciò che abbiamo sostenuto sin dal primo sequestro - spiega il penalista Giovanni Vitale- ovvero che i nostri assistiti non hanno in alcun modo concorso alla creazione dello stato di decozione della Connie Park, anzi è emerso nel procedimento che probabilmente la società poteva anche evitare la procedura concorsuale. Viene restituita la serenità e la dignità imprenditoriale a persone che nel corso degli anni hanno creato aziende che rappresenta un'eccellenza nella gestione delle aree di parcheggio urbane. Il Giudice che ha emesso la sentenza a seguito della discussione del rito abbreviato, ha quindi accolto la tesi delle difese sull'insussistenza del dolo specifico nei fatti di causa".