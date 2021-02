Certifica la nascita di due bovini nati altrove: denunciato titolare di allevamento

Per due supermercati, pur avendo aderito ad un bando comunale per la solidarietà alimentare, è stato accertato che non applicavano gli sconti pattuita introitando in modo indebito circa 25mila euro

Cibo d'oltre frontiera fatto passare per Doc. Oppure etichette che non dicevano mai la verità. Nelle scorse settimane i reparti tutela agroalimentare del Rac dei carabinieri hanno controllato numerose aziende riscontrando diverse irregolarità.

I controlli nel salernitano

E’ stata certificata nella Banca Dati dell'anagrafe bovina, in provincia di Salerno, la nascita in azienda di due vitelli in realtà nati altrove. Per questo il titolare dell’allevamento è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

In Campania

Per due supermercati, pur avendo aderito ad un bando comunale per la solidarietà alimentare, è stato accertato che non applicavano gli sconti pattuita introitando in modo indebito circa 25mila euro. Denunciati i due titolari degli empori per truffa aggravata