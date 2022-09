Si serve di falsa documentazione per accedere ai finanziamenti: arrestato 57enne salernitano

Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Salerno in azione, nei giorni scorsi: è stato arrestato R.M., 57enne, colto in flagranza di reato, perchè trovato in possesso di documenti di identificazione e reddituali falsi (carte di identità, buste paga, dichiarazioni fiscali, certificazioni uniche ecc). L'uomo si era servito della falsa documentazione per ottenere illecitamente da istituti di credito l'emissione di assegni circolari, alias di accedere indebitamente a finanzamenti di somme di denaro rilevanti.

L'arrestato è stato sottoposto a giudizio direttissimo e gli è stata applicata la custodia domiciliare.