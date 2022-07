Certificati falsi per insegnare ai diversamente abili: 59 docenti nei guai

Ben 59 docenti salernitani sono finiti nei guai finiti nell’ambito di un’indagine avviata dell’ufficio scolastico provinciale: riflettori puntati sulle dichiarazioni dei titoli di abilitazione polivalenti per insegnare agli allievi diversamente abili. I docenti avrebbero presentato un certificato di abilitazione per l’insegnamento sul sostegno rilasciato da scuole paritarie dell’area dell’agro-nocerino e della provincia Sud. In alcuni casi, si tratta addirittura di titoli di sostegno polivalenti degli anni '90.

Le indagini

L’attività rientra nell’ambito delle indagini sui diplomi di qualifica e quinquennali finalizzati a salire nelle graduatorie per le supplenze. Accertamenti in corso.