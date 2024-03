Falsi Green Pass durante la pandemia, inchiesta della Procura di Salerno: 108 indagati

Sono 108 gli indagati finiti in un’inchiesta della Procura di Salerno sui falsi Green Pass emessi durante la pandemia. Nel mirino, in particolare, sono finiti: un dipendente volontario presso il centro vaccinale di Fisciano, un impiegato amministrativo che lavorava presso il centro vaccinale allestito nell’ospedale di Sarno, e ben 106 persone che avrebbero ottenuto la falsa certificazione per poter circolare perché vaccinate. In realtà queste ultime - secondo gli inquirenti - avevano solo il green pass ma senza aver effettuato la vaccinazione.

Il raggiro

Il volontario dipendente di Fisciano sarebbe entrato sulla piattaforma Sinfonia attraverso il Codice ID di un medico. In questo modo, avrebbe certificato l’avvenuta vaccinazione anti Covid che, invece, non c’era. E così le persone, tutte indagate, potevano circolare a piede libero senza sottoporsi alle restrizioni in vigore in quel periodo diventando un pericolo per se stessi e per la salute pubblica. Le accuse sono, a vario titolo, di falso materiale commesso da pubblico ufficiale, oltre che falso commesso da privato; inoltre, viene contestato l’accesso abusivo al sistema informatico o telematico.