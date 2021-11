Green Pass con il trucco: l'Asl di Salerno ha scoperto la frode, indagini delle forze dell'ordine

"Non mi vaccino ma mi fa comodo il Green Pass". Questo sottile e truffaldino ragionamento avrà probabilmente spinto 50 furbetti ad esibire certificazioni con il trucco. Li ha scoperti l'Asl di Salerno.

Le zone coinvolte

Ne sono stati già ritirati. Il fenomeno ha interessato sopratutto l'Agro Nocerino Sarnese. Chi ha ottenuto il Green Pass falso è riuscito ad ottenere le password di accesso di personale addetto alla registrazione. Quindi via libera alla vaccinazione pure per non l'ha mai fatta.

Il rimedio

Le indagini a tutto campo serviranno a risalire a tutti gli autori della frode. L'Asl ha chiestoi ai funzionari di cambiare le password ogni due ore.