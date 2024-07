Falsi Picasso verso Dubai, nominati quattro periti per le opere del collezionista nocerino

Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Roma, Francesco Patrone, ha nominato il collegio composto da quattro periti - un'esperta storica e tre grafologi - che il 15 luglio prossimo avvierà presso la sede del Nucleo Operativo Carabinieri di Roma l'analisi sull'autenticità delle 36 opere di Picasso sequestrate nel gennaio 2018 a Salerno dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale al collezionista di Nocera Inferiore Marcello Santelia, 77 anni. Per la Procura e la Fondazione Picasso i quadri sono falsi, di parere opposto i difensori di Santelia, gli avvocati Salvatore Nocera e Giuseppe Spagnuolo.

Le indagini

Le consulenze tecniche depositate da entrambe le parti, che arrivavano a conclusioni ovviamente diverse, hanno convinto il giudice a risolvere la questione con un perito super partes; e in particolare la difesa di Santelia ha spinto per questa soluzione. I quattro professionisti avranno cinque mesi di tempo per arrivare ad una conclusione e depositare la perizia; il gup ha poi fissato per il 6 febbraio 2025 l'udienza in cui i tecnici discuteranno degli esiti della perizia, mentre il successivo 13 febbraio si tornerà in aula per la discussione di pm e avvocati difensori e per la decisione. Gli avvocati Nocera e Spagnuolo, esperti in diritto dell'arte, evidenziano a fine udienza "l'assoluta novità della nomina di un perito da parte del giudice terzo per stabilire l'autenticità dei dipinti del grande pittore Paolo Picasso; una decisione, quella del giudice, che non ha ritenuto sufficienti le consulenze del pubblico ministero e il parere della Fondazione Picasso, che era stato negativo".