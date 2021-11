Falsi profili sui social per infangarlo: Padre Victor denuncia tutto e chiede aiuto ai fedeli

Falsi profili sui social per macchiare il nome di Padre Victor Alozie, nuovo parroco di Perdifumo che, da domenica sera, è vittima di accuse inventate in merito a traffici di esseri umani e di abusi su donne e minori.

Padre Victor ha chiesto aiuto anche ai suoi parrocchiani per individuare e segnalare tali profili che tirano in ballo chat di fantasia ed ha anche segnalato l’episodio alla Polizia Postale. Tanta amarezza per l'accaduto e numerosi attestati di solidarietà per Padre Victor.