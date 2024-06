Maurizio Coppola, medico di Maiori, e il notaio Emilia D'Antonio sono stati definitivamente assolti, insieme a due testimoni, dalle accuse di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita legate a un'eredità. L'accusa riguardava anche due dipendenti, Rosa Ferraioli e Raffaele Mauri, accusati di falsa testimonianza.

Il fatto

Il caso risale al 2015. I due erano accusati di aver falsificato un testamento. Le indagini erano partite dalla denuncia della nipote della defunta, che sosteneva che l'anziana donna, cieca e immobile, non fosse in grado di esprimere volontà testamentarie. Secondo l'accusa, due notai precedentemente contattati avevano rifiutato di redigere il testamento per l'anziana, ritenendo la richiesta non valida. Tuttavia, il medico si rivolse a Emilia D'Antonio, che il 16 luglio 2015 attestò di aver ricevuto le volontà della donna, nonostante le testimonianze contrarie della badante. Le sentenze di assoluzione del GUP del Tribunale di Salerno e della Corte d'Appello di Salerno erano già state emesse, ritenendo infondate le accuse. La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati, confermando le precedenti assoluzioni e sottolineando l'assoluta regolarità dell'atto testamentario e l'infondatezza delle accuse.