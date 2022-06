Terrore a Pastena, colpi di pistola sparati vicino ad una farmacia

Paura, oggi pomeriggio, nel quartiere Pastena a Salerno, dove sono stati sparati diversi colpi di pistola nei pressi della farmacia di via dei Mille.

Le indagini

Sei i bossoli rinvenuti dalla Polizia Scientifica che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada in questione è stata temporaneamente chiusa per consentire agli inquirenti di effettuare tutti i rilievi del caso.

In aggiornamento