Vigilia di Natale a Salerno: corsa ai tamponi prima del cenone, farmacie prese d'assalto

Code di cittadini in questa Vigilia, ma non fuori ai negozi per i regalini dell'ultimo minuto, come da tradizione, bensì fuori alle farmacie, per sottoporsi ai test antigenici. Letteralmente prese d'assalto, infatti, le farmacie che effettuano tamponi, in città: dalle prime ore della mattinata, file e file di salernitani si sono presentati presso gli esercizi, prima ancora dell'orario di apertura.

Le code

Qualche farmacia ha anche prolungato il regolare orario di effettuazione dei test, proprio per rispondere alle esigenze dell'utenza: è il caso, tra le tante, della farmacia Del Santo di via Memoli che, eccezionalmente, oggi somministrerà i test fino alle 13.30. Tra le persone in coda, c'è chi intende monitorarsi prima del cenone con i familiari e c'è chi, invece, necessita del controllo dopo essere entrato in contatto con un contagiato.