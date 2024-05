Questa mattina, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per G.A., nato nel 1960, su disposizione della Procura della Repubblica. La misura è stata confermata dalla Corte di Cassazione il 23 maggio 2024, dopo essere stata inizialmente decisa dal Tribunale del Riesame di Salerno a febbraio.

L'indagine

L'inchiesta riguarda un gruppo di società di pulizia, facchinaggio e logistica legate all'imprenditore, accusato di aver utilizzato cooperative per emettere false fatture dal 2013 al 2019. Queste fatture, per un totale di circa 175 milioni di euro, avrebbero permesso di trasferire gli obblighi fiscali alle cooperative, che poi non avrebbero pagato le tasse dovute. A febbraio, il Tribunale aveva già disposto il sequestro di beni per un valore di circa 43 milioni di euro. Il provvedimento di oggi fa parte delle indagini preliminari, basate su accuse provvisorie che dovranno essere confermate durante il processo. L'inchiesta è condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno e dalla Compagnia di Battipaglia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno.