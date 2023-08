Modificata la legge su b&b e case vacanza, Ilardi (Federalberghi): "Grave danno per le attività ricettive"

Si dichiara contrario alle modifiche apportate dal Consiglio Regionale della Campania alle leggi su bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze il presidente provinciale di Federalberghi, Antonio Ilardi. Le modifiche apportate, secondo Ilardi, costituiscono un grave danno per l’industria alberghiera campana e per tutti i cittadini.

Le modifiche

La Regione, infatti, ha disposto che l’esercizio dell’attività di bed e breakfast non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ed ha abrogato la permanenza “minima di tre giorni” per le case vacanze. "Ciò - spiega Ilardi - significa autorizzare di fatto l’esercizio di migliaia di strutture prive dei più elementari obblighi e delle più semplici forme di tutela per i consumatori. Le modifiche varate acuiranno, tra l’altro, l’attuale difficoltà di reperire appartamenti in locazione per famiglie, giovani coppie, lavoratori e studenti grazie alla ancor più massiccia trasformazione di immobili in strutture ricettive. Si prospetta, insomma, un grave danno per i cittadini ed un discutibile “favor” alla prosecuzione di forme di concorrenza sleale agli alberghi. Tali modifiche rischiano, inoltre, di squilibrare complessivamente il sistema ricettivo campano caratterizzato, per otto mesi all’anno, da uno strabiliante eccesso di offerta rispetto alla domanda turistica, con gravi effetti sull’occupazione del settore. Spiace constatare che ciò avvenga nel silenzio di molte associazioni di rappresentanza ed in assenza di un quadro complessivo di sviluppo del sistema ricettivo regionale".