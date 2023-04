Commissariata Federconsumatori Salerno, il presidente accusa: "Decisione senza precedenti"

"Dal 23 marzo scorso che la Federconsumatori di Salerno è stata privata degli strumenti di lavoro, degli arredi, degli archivi, dei libri sociali, degli incartamenti dei Soci e dei relativi procedimenti". È quanto scrive il presidente di Federconsumatori Salerno, Gerardo Barrella, dopo la decisione da parte della presidenza regionale di commissariare la struttura salernitana e di diffidare gli operatori ed i componenti del consiglio direttivo "ad assumere qualsivoglia iniziativa in nome della Federconsumatori provinciale di Salerno".

La lettera

"Negli ultimi giorni - scrive il presidente - gli operatori della Federconsumatori di Salerno sono stati tempestati di messaggi e telefonate da parte di molti di voi i quali chiedevano aggiornamenti circa i procedimenti in corso od appuntamenti per vecchie e nuove problematiche da affrontare con il personale esperto che da anni oramai assiste i consumatori della città e della provincia di Salerno". "Nostro malgrado - continua la missiva - non siamo più nella condizione di supportare alcuno: è infatti dal giorno 23 marzo scorso che la Federconsumatori di Salerno è stata privata degli strumenti di lavoro, degli arredi, degli archivi, dei libri sociali, degli incartamenti dei Soci e dei relativi procedimenti. Un simile atto, a poca distanza da episodi simili verificatisi a Scafati e Nocera Inferiore, non ha precedenti in oltre vent'anni di attività dell'Associazione. Tale condotta, odiosa ed illegale, ha purtroppo trovato l'avallo della Presidenza Regionale della Federconsumatori la quale, con una PEC del giorno successivo (24 marzo) - inoltrata da parte dello scrivente Presidente pro-tempore per opportuna conoscenza ai Soci - ha commissariato la struttura salernitana nei fatti. Con tale ultima comunicazione, inoltre, ad opera del Presidente Regionale sono anche stati diffidati tutti gli operatori e gli stessi componenti del Consiglio Direttivo - eletti nel Congresso del 21 marzo - ad assumere qualsivoglia iniziativa in nome della Federconsumatori provinciale di Salerno".

L'accusa

Secondo Barrella, tale condotta "non ha precedenti nella storia ultraventennale dell'associazione" e colpisce "ciecamente" tutti i soci stabilendo "un pericoloso precedente contro la libera associazione democratica, l'associazionismo consumerista e l'indipendenza della Federconsumatori di Salerno".