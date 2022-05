Lutto a Salerno, Felice muore a 27 anni: tutti stretti attorno alla famiglia

Lutto a Salerno: è morto a soli 27 anni, Felice Vicinanza. Sconvolti, parenti e amici per il dramma: “Io non trovo le parole...non ci riesco quando sei bello come il sole, hai una famiglia che ti ama da morire e nonostante tutto hai il buio dentro e decidi che il tuo percorso finisce qui. Non riesco a trovare le parole per esprimere il gelo che ho sentito ieri, nell’apprendere la notizia, e che sento tuttora", si legge sui social, in un commosso messaggio di sua cugina.

Il lutto

La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Alfa e Omega in via Cappelle Superiori, 3 Salerno. I funerali sono stati celebrati oggi presso la Chiesa di S. Croce di Giovi. Dolore.