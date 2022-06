Felitto, al via i lavori di messa in sicurezza della Sr 488

Partiranno a giorni i lavori di messa in sicurezza della Sr 488 nel Comune di Felitto. L'intervento, coordinato dalla Provincia di Salerno, costerà 43.131 euro.

Il commento di Strianese

Ad annunciare il via ai lavori il presidente della Provincia, Michele Strianese: “Gli interventi verranno consegnati ed inizieranno il prossimo 15 giugno e consisteranno nella risagomatura ed il rifacimento della pavimentazione, a tratti saltuari, in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura, nonché riparazione dei sistemi di ritenuta. I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”