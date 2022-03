“Grazie di tutto, io amo Anna”: il messaggio dell'assassino a mamma Fortuna, 20 giorni prima del femminicidio

“Grazie per tutto quello che la vostra famiglia ha fatto per me, amo Anna”. E' questo il messaggio vocale che, tra lacrime e singhiozzi, A.E., assassino di Anna Borsa e suo ex fidanzato, il 10 febbraio scorso, aveva inviato alla madre della vittima.

Il fatto

Prima della fine della relazione con Anna, infatti, A.E. era stato accolto dalla famiglia Borsa come ne fosse già un componente. Purtroppo, ai grazie espressi in quel messaggio, giorni dopo, è seguito l'atroce assassinio della 30enne nel negozio di parrucchiere di Pontecagnano dove lavorava. Intanto, l'avvocato Rosanna Carpentieri difende i genitori di Anna Borsa, mentre l'avvocato Stefania De Martino difende il fratello della vittima.