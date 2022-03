Femminicidio a Pontecagnano: interrogato l'amico di Anna, fiaccolata a Pellezzano e iniziativa in carcere

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri sul femminicidio di Pontecagnano. Nella giornata odierna è stato interrogato dai carabinieri A.C, il giovane rimasto ferito nel negozio di parrucchiere dov’è stata uccisa Anna Borsa. Quest’ultimo, colpito con due proiettili (uno l’ha ferito alla spalla, l’altro al polmone) dall’ex fidanzato della donna, ha confermato la versione dei fatti ricostruita dai militari dell’Arma: ad uccidere Anna, martedì mattina, è stato, A.E, il quale sarà ascoltato nelle prossime ore dagli inquirenti. Intanto, il corpo della 30enne si trova presso l’obitorio dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove si attende l’esito dell’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

Fiaccolata a Pellezzano

Ad organizzarla è il sindaco di Francesco Morra che, insieme all’Amministrazione Comunale e alla Commissione Pari Opportunità, “uniti da un forte senso di Comunità e sentito legame, sgomenti per la triste tragedia accaduta a Pontecagnano di un’ennesima giovane vita vittima di femminicidio”, parteciperanno, con tutta la cittadinanza ad un momento di sensibilizzazione con una fiaccolata che si terrà domani (venerdì 4 Marzo alle 17.30). Il raduno dei partecipanti è previsto davanti alla Casa Comunale. La fiaccolata raggiungerà la Chiesa Parrocchiale di S. Clemente in Pellezzano. Seguirà la Santa Messa celebrata dal parroco don Luigi Savino. La fiaccolata rappresenterà anche l’occasione di mettere in atto una marcia per la Pace in Ucraina, per dire stop ad un’altra ingiustificata aggressione posta in essere dalla Russia, che purtroppo sta vedendo coinvolti molti civili. “Marcia contro la violenza sulle donne e marcia per la Pace – conclude il primo cittadino – Pellezzano c’è e farà sentire forte la sua voce in nome della giustizia”. La cittadinanza è invitata a partecipare, ognuno portando una candela in nome della Pace e contro ogni forma di violenza. “Ci è sembrato doveroso – ha dichiarato il primo cittadino – organizzare una marcia di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, soprattutto per ricordare Anna Borsa, la giovane di Pontecagnano barbaramente uccisa dal suo ex. In occasione della Festa della Donna, in programma martedì prossimo, quello della Cittadinanza di Pellezzano vuole essere un segnale forte per dire basta alla violenza contro le donne, che purtroppo, molto spesso, cadono vittime di ingiustificate persecuzioni”.

Basta violenza sulle donne

Nuovo appuntamento per “Da donna a donna. Ricuciamo i legami”, l'iniziativa promossa dalla Fondazione della Comunità Salernitana e patrocinata dal Comune di Salerno (che sarà presente con l'assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto), dal Comitato femminile plurale di Confindustria e dal Cif – Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio. Sabato 5 marzo alle 15, nel cortile della casa circondariale di Fuorni si terrà un concerto affidato al gruppo I Picarielli, per regalare un momento di gioia alle detenute e promuovere le attività del laboratorio di cucito presente all'interno del carcere. La direttrice Rita Romano, in occasione della festa della donna che sarà celebrata martedì 8 marzo, ha deciso di dare risalto al loro lavoro con un progetto ambizioso, promosso dalla Fondazione, che mira a sostenere la realizzazione e la produzione di shopper d'autore. Il ricavato delle vendite servirà a finanziare la sartoria, oltre che l'attività delle stesse detenute e a gettare le basi affinché il lavoro finora intrapreso possa proseguire anche quando avranno scontato la pena. L'obiettivo è infatti quello di riuscire a garantire un futuro professionale a tante donne che, terminato il periodo di reclusione, dovranno reinserirsi nel tessuto sociale. L'iniziativa nasce anche per dire no alla violenza sulle donne, per rivendicarne i diritti, per dimostrare che l'unione fa la forza e che la rete può riuscire ad essere al fianco di chi è in difficoltà. In particolare a pochi giorni di distanza dall'ennesimo femminicidio che ha strappato all'affetto dei suoi cari la giovane donna di Pontecagnano, Anna Borsa, trucidata dal suo ex compagno. “Vogliamo superare la divisione che esiste tra il dentro e il fuori di un carcere – spiega Antonia Autuori della Fondazione della Comunità Salernitana– facendo conoscere le attività svolte e ponendo le condizioni utili per fare in modo che le competenze acquisite possano trasformarsi in una concreta opportunità di sviluppo, di crescita e di riscatto”. Sponsor dell'iniziativa è Industria grafica FG.