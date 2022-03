Femminicidio a Pontecagnano: l'assassino resta sotto osservazione, l'altro giovane ferito è in Rianimazione

"Assassino", "bastardo": centinaia le offese e le minacce comparse nelle ultime ore sulla bacheca Facebook di A.E., il 40enne che ieri mattina ha ucciso la sua ex a Pontecagnano, la giovane Anna Borsa. Intanto il negozio dove lavorava la donna è stato sequestrato, così come i cellulari della vittima e dell'omicida. Gli investigatori vogliono comprendere, ancor meglio, cosa sia accaduto negli ultimi giorni e cosa abbia scatenato nella mente del 40enne questa furia omicida. Sul suo profilo social, da tempo ormai il A.E. inveiva contro la giovane, senza citarla, ma i rimandi alla loro storia finita lo scorso luglio, erano evidenti.

Le condizioni dei feriti

Intanto, l'assassino, secondo quanto confermano fonti ospedaliere, non verrà operato, ma solo sottoposto ad accertamenti medici a seguito della ferita alla testa, per il colpo esploso da lui stesso dopo il delitto. Verrà dunque trasportato nel reparto detenuti per restare sotto osservazione. Serie, invece, le condizioni dell'altro giovane ferito alla spalla, nuovo compagno di Anna Borsa. Il ragazzo che si era precipitato nel salone di parrucchiere a seguito del trambusto, era stato ferito dallo stesso A.E. che gli aveva esploso un colpo contro: ha un'arteria recisa ed è stato ferito ad un polmone. Ora è in rianimazione.

La proposta

Fasci di fiori bianchi, ramoscelli di mimosa, lumini rossi con la cera consumata, in via Tevere, a Pontecagnano, teatro del tragico accaduto di ieri mattina. Dopo la fiaccolata di ieri sera partita dalla centrale piazza Sabbato e giunta dinanzi all'ingresso del negozio di parrucchiere, Sinistra Italiana di Pontecagnano Faiano propone di intitolare piazza Sabbato ad Anna Borsa.