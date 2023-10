Omicidio di Maria Rosa: nuova perizia sui telefonini e il pc della coppia

Proseguono le indagini della Procura di Salerno sulla morte di Maria Rosa Troisi, la 37enne originaria di Solofra uccisa dal marito a Battipaglia. Gli inquirenti, infatti, hanno disposto una nuova perizia sui dispositivi informatici e i telefonini della coppia attualmente sotto sequestro e sui registratori nascosti in casa dall’uomo per spiare la moglie.

La crisi coniugale

Secondo quanto ricostruito finora, la coppia da tempo stava vivendo un periodo di crisi causato dal sospetto da parte del marito di un presunto tradimento della moglie. Un sospetto che avrebbe trovato conferma pochi giorni prima del tragico 20 settembre quando, durante una vacanza a Disneyland, Maria Rosa, come ha raccontato nell’interrogatorio suo marito, avrebbe confessato il tradimento.

Le esequie

Oggi pomeriggio, a Solofra, saranno celebrati i funerali nella chiesa di San Rocco dove, in mattinata, è stata allestita la Camera Ardente. La procura, infine, ha stabilito che i figli di 6 e 11 anni della coppia, affidati temporaneamente ai nonni paterni sotto la supervisione di uno psicologo, non potranno presenziare ai funerali, ma recarsi in chiesa solo per un ultimo saluto. Ancora non sanno cos'è accaduto.