Federtravel Cilento e Fenailp Turismo siglano un protocollo d'intesa: "Costruire una rete condivisa"

Fenailp Turismo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Federtravel Cilento, presieduta da Luigi Gatto.

L'accordo

“Dopo i protocolli sottoscritti con Cilento Turismo.it, Consorzio Cilento di Qualità e l’Associazione Albergatori di Palinuro - ha dichiarato Marco Sansiviero - la Fenailp Turismo rafforza l’azione di rappresentanza con Federtravel, Associazione di categoria territoriale delle Agenzie di viaggi, bus e tour Operator ubicati nel Parco del Cilento. La Fenilp Turismo grazie alle Associazione che hanno condiviso in nostro progetto , intende raccordare le attività a sostegno del comparto turistico, con una solida rappresentanza sindacale per concretizzare iniziative comuni, erogare servizi di assistenza agli associati per supportare il tessuto produttivo della filiera ricettiva e dell’intermediazione turistica”. “Il Cilento - ha dichiarato Gatto - ha ancora grandi potenzialità da esprimere nel settore turismo, ha dichiarato Luigi Gatto, Presidente Federtravel Cilento, è un opinione diffusa che abbiamo riscontrato in tutte le manifestazioni fieristiche che ci vedono protagonisti. Gli operatori turistici sono pronti a fare la propria parte con energia e auspicano maggiore disponibilità delle Istituzioni. La Fenailp Turismo sarà un ottimo alleato nella costruzione di una rete condivisa e di rafforzamento territoriale della categoria che favorirà interessanti interscambi professionali e di esperienze”.