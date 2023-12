Ieri a Pollica, una 13enne è stata coinvolta nell'esplosione di un petardo mentre si trovava in piazza con degli amici. Soccorsa dal 118, è stata trasferita in via precauzionale all'ospedale di Vallo della Lucania. Fortunatamente, la minore sta bene ed ha riportato solo un lieve stordimento all'orecchio.