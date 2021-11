Gioca con l'amichetto, ma parte un colpo dal fucile ad aria compressa: dramma sfiorato nel salernitano

Dramma sventato, nei giorni scorsi, a Corleto Monforte, dove un bambino, mentre giocava con un amichetto, avrebbe improvvisamente afferrato un fucile ad aria compressa, proprietà di un familiare, facendo partire involontariamente un colpo e ferendo il coetaneo.

I soccorsi

Immediati i soccorsi: come riporta Infocilento, il bambino ferito è stato trasferito all’ospedale di Roccadaspide per le cure del caso. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente. Accertamenti in corso.