Si ferisce mentre cerca asparagi: salvato dai cacciatori e dalla Protezione Civile Vallo di Diano

E' stato tratto in salvo un uomo di Padula che si è ferito cercando asparagi. Il malcapitato è scivolato e si è rotto l’arto, nei pressi del torrente.

Il salvataggio

Impossibilitato a ritornare a casa con le proprie gambe, è stato inizialmente aiutato da alcuni cacciatori che l'hanno localizzato: dunque, è entrata in azione la squadra della Protezione Civile Vallo di Diano che ha provveduto al recupero in sicurezza e a prestare il primo soccorso necessario in attesa del 118. Lieto fine.