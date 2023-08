Sparatoria in via Duomo, a Salerno: ferito un 17enne

Il centro storico di Salerno come il Far West: torna a preoccupare l'allarme baby gang in città. Sabato notte, infatti, un 17enne è stato ferito al petto con un colpo di arma da fuoco. Il ragazzino è stato soccorso in ospedale e non sarebbe in gravi condizioni.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, a sparargli sarebbero state due persone a bordo di uno scooter, ma tale ipotesi è tutta da accertare. Indagini in corso, dunque, per far luce sul fatto.