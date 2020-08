Tensione a Palinuro, vigile urbano investito da un'auto

Notte di tensione a Palinuro. Un'ambulanza del 118 è intervenuta in via San Paolo per soccorrere un agente della Polizia Municipale travolto da un'auto in transito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Il vigile urbano aveva appena terminato il turno serale ed era a bordo del proprio scooter. Poi l'impatto. L'agente è stato subito trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ha riportato lievi ferite ed escoriazioni.