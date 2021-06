Urla e minacce in strada: due volanti corrono in via Nizza

Attimi di tensione, martedì, intorno alla mezzanotte, in via Nizza: fermato un uomo

Nottata movimentata, martedì, in via Nizza. Intorno alla mezzanotte, infatti, delle urla in strada hanno svegliato i residenti: sul posto, a seguito di alcune segnalazioni, due volanti della Polizia che hanno fermato un uomo senza mascherina in evidente stato di agitazione.

L'intervento

Agli agenti era arrivata notizia di una presunta aggressione domestica, smentita dall'uomo fermato: accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'accaduto, ma, ad ogni modo, grazie all'immediato intervento della Polizia sul posto, nessuna grave conseguenza.