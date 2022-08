Ferragosto a Salerno città: tanti locali e negozi chiusi, presi d'assalto i traghetti e le spiagge

Chiusi quasi tutti i negozi e i locali al centro di Salerno, sul Corso, fatta eccezione per qualche esercizio legato a catene nazionali e a qualche bar che ha deciso di tenere alzate le saracinesche in questo caldo Ferragosto. Non sono mancate, tuttavia, comitive di visitatori al Duomo cittadino e dintorni.

Più movimentata la situazione nell'area di Santa Teresa, tra bagnanti e turisti, e presso il Molo Masuccio dove in tanti hanno scelto gite in traghetto, complice anche il buon clima. La maggioranza dei salernitani, in ogni caso, pare aver scelto le spiagge per il Ferragosto.

Foto al Molo Masuccio e a Santa Teresa di Antonio Capuano