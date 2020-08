Misure anti-Covid-19: a Castellabate il ferragosto senza fiera, nè fuochi artificiali

Niente festa di Ferragosto, quest'anno, a Castellabate. Il sindaco Costabile Spinelli ha disposto la sospensione dello svolgimento della fiera tradizionale, prevista ogni 13 agosto, in occasione dei festeggiamenti per Santa Maria a Mare e del mercato di sabato 15 agosto in Piazza Mondelli, a Santa Maria.

Annullati i fuochi

Si tratta di una misura adottata per la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 e per la tutela della salute di tutti, visto il grande afflusso di persone nel periodo di più alta stagione turistica. Salta per le stesse ragioni anche l'attesa della mezzanotte per godere del tradizionale spettacolo artistico pirotecnico di Ferragosto.

Parla il sindaco