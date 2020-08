Assembramenti e droga nella movida del Cilento: chiusi tre locali

Sono proseguiti, anche la scorsa notte, i controlli dei carabinieri della Compagnia di Sapri nelle località turistiche situate tra il Golfo di Policastro e il comune di Marina di Camerota.

I locali

Tre locali della movida sono stati chiusi per cinque giorni, mentre i loro proprietari sanzionati, perché inottemperanti alle normative in vigore contro la diffusione del Coronavirus. In questi locali, infatti, non veniva rispettato il distanziamento sociale tra i clienti e, molti di loro, erano privi della mascherina.

La droga

Nell’ambito degli stessi controlli, i militari dell’Arma hanno segnalato oltre 20 ragazzi tra Marina di Camerota e Palinuro per detenzione di sostanze stupefacenti e ritirato tre patenti di guida