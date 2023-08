Ferragosto a Salerno: la periferia si svuota e il centro si affolla, le farmacie di turno e gli altri servizi

Non come negli anni passati, ma certamente più delle ordinarie giornate estive, Salerno si svuota e il traffico rallenta a Ferragosto. Molte le attività commerciali chiuse per ferie in questa settimana che sarà certamente affollata in spiaggia e in centro nella giornata del 15 agosto, ma che contemporaneamente risulterà particolarmente silenziosa e poco trafficata nel resto della città. Ponendo l'attenzione ai servizi offerti a cittadini e turisti martedì, doveroso ricordare come i pullman di Busitalia rispetteranno gli orari dei giorni festivi e, differentemente da altre date rosse, non lasceranno dunque a piedi i viaggiatori.

Le farmacie di turno

Circa le farmacie di turno a Ferragosto, tra le varie, resta aperta h24 la Costabile di via Posidonia, mentre dalle 8 alle 21 l'Artemis di via Belvedere, dalle 9 alle 13.30 la Salernitana di via Vestuti e, ancora, dalle 9 alle 13 la Costabile di via Baratta, la Pavese di via Trento e l'Ippocratica di via Picenza. Inoltre, operativa dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20.30 la farmacia comunale di via Petrillo e dalle 9 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 21 la farmacia Soglia di piazza XXIV Maggio.

I supermercati

Circa i negozi di prima necessità, la maggior parte dei supermercati sarà aperta solo di mattina: consigliabile contattare telefonicamente il singolo esercizio commerciale d'interesse per verificarne gli orari.