Salerno blindata per Ferragosto, task force di vigili ed esercito: multato barista

Salerno blindata per Ferragosto. La Polizia Municipale (sono circa 60 i vigili impegnati nei controlli) e l’Esercito, in stretta sinergia con le Forze dell'Ordine, vigileranno le zone strategiche e sensibili del centro (come la spiaggia di Santa Teresa e il lungomare Trieste) e della zona orientale.

La prevenzione

Lobiettivo è quello di evitare assembramenti e verificare che residenti, turisti e commercianti rispettino tutte le normative contro la diffusione del Covid-19. La task force è entrata in azione la scorsa notte. I presidi fissi del personale in divisa saranno attivi anche stasera (in particolare lungo le strade della movida) e nella giornata di domani. Sulle spiagge, invece, sono attivi i vigilantes.

I controlli nei locali

Intanto ritornano le multe salate da mille euro: ieri mattina il gestore di un bar del centro, in zona movida, è stato sanzionato dai vigili per il mancato uso della mascherina all’interno del locale.