Incidente di Campagna, Ferrante (Mit): "Necessarie misure Codice della strada contro alcol e droga"

“Il drammatico incidente avvenuto a Campagna, in provincia di Salerno, sottolinea l’urgente necessità di introdurre un giro di vite in materia di sicurezza stradale". È quanto afferma il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante. "Se fossero confermati i risultati dei test su alcol e droga effettuati sulla conducente del suv che ha travolto e ucciso i due giovani carabinieri, infatti, saremmo in presenza di una situazione ancor più grave e allarmante, anche alla luce dei diversi precedenti per spaccio che risulterebbero a carico della donna. Per questo - prosegue Ferrante - nel nuovo Codice della Strada abbiamo inserito norme che prevedono l'uso del dispositivo alcolock, il ritiro della patente e l’aumento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono misure necessarie per salvare vite, tutelare i cittadini e rendere più sicure le nostre strade. Rinnovo il mio profondo cordoglio per la morte dei due Carabinieri, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, e la più sincera vicinanza ai loro familiari”.