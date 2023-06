Festa dell'Arma dei Carabinieri a Nocera Superiore: il messaggio del sindaco Cuofano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nel giorno in cui si celebra il 209mo Anniversario dell’Arma dei Carabinieri, il sindaco Giovanni Maria Cuofano esprime "anche a nome della comunità di Nocera Superiore, la gratitudine per il prezioso di lavoro che ogni giorno viene svolto a tutela dei cittadini ed a difesa della legalità. Per noi la ricorrenza assume un significato ancora più forte perché lo scorso anno, proprio nel mese di giugno (era il 25), consegnammo all’Arma ed alla città la nuova caserma dei Carabinieri mantenendo in vita un presidio importante per il nostro territorio.Oggi, nel ricordare quel giorno, vogliamo dedicare un pensiero a chi non c’è più: a chi ha perso la vita in servizio – come Fortunato Arena (cui abbiamo intitolato la caserma di Nocera Superiore) e Marco Pittoni, che verrà commemorato domani a Pagani – ed a chi ci ha lasciato a causa di un male incurabile, com’è accaduto per il nostro concittadino Francesco De Angelis. In queste ore, siamo tutti in ansia per le condizioni di salute di un altro militare dell’Arma, Andrea Ruggiero: a lui va l’abbraccio della comunità di Nocera Superiore.