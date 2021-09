Ballerine brasiliane e gente senza mascherine: mistero sulla festa al Centro di Salute Mentale di Cava

Le foto hanno fatto il giro dei social network suscitando clamore e stupore soprattutto per le normative anti-Covid in vigore per le feste sia pubbliche che private

Mistero a Cava de' Tirreni per una festa di fine estate organizzata all’interno della locale sede del Centro di Salute Mentale con tanto di ballerine brasiliane, gente senza mascherina e distanziamento sociale non rispettato.

Il fatto

E’ quanto accaduto – riporta La Città – nei giorni scorsi nel corso di “Ciao Ciao estate”, l’incontro con festeggiamenti per l’addio alla stagione estiva organizzato dall’Unità operativa di salute mentale numero 4 dell’Asl Salerno tenuto nella struttura di Pregiato. Le foto hanno fatto il giro dei social network suscitando clamore e stupore soprattutto per le normative anti-Covid in vigore per le feste sia pubbliche che private. Intanto, i vertici dell’Asl Salerno hanno chiesto chiarimenti al responsabile dell’Unità di Salute Mentale di Cava che, in queste ore, sta ricostruendo l’esatta portata di quanto avvenuto.