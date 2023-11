Festa di Halloween abusiva a Giovi Montena: intervengono le forze dell'ordine

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Salerno, insieme al VII nucleo elicottero di Pontecagnano e alla Digos, sono intervenuti a Giovi Montena: secondo quanto riporta Le Cronache, infatti, le forze dell'ordine sarebbero intervenute per interrompere una festa per Halloween, trasformata in una sorta di rave party, non autorizzato,

A segnalare la festa abusiva sarebbero stati i residenti della zona, preoccupati per la musica a tutto volume prevista fino a tarda notte. Accertamenti in corso.