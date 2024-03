Agropoli: aggredita al cimitero, nel giorno della festa della donna

Brividi ad Agropoli: oggi, 8 marzo, una donna sarebbe stata aggredita presso il cimitero ed è stata costretta a ricorrere al ricovero in Neurologia, presso l'ospedale di Vallo della Lucania. A denunciarlo, a mezzo social, Gerardo Scotti dell’associazione Genesi: "Un amica era andata al cimitero a portare un fiore sulla tomba di mia figlia. - racconta Scotti - Un operatore che lavora lì l'ha aggredita e ora siamo a Vallo in neurologia. Non si tratta di prevalicazione e basta. Manca l'essere umani. Manca la civiltà dalla base", ha osservato. Ignote le cause dell'aggressione: accertamenti in corso, dunque, per far chiarezza sull'inquietante episodio.