Giorno dell'Immacolata, folla sul Corso per i primi acquisti di Natale

Nonostante l’allerta meteo e il tempo alquanto incerto di questa mattina, in tanti sono scesi lungo le vie dello shopping nel Giorno dell’Immacolata.

Lo shopping

Particolarmente affollato, al contrario di domenica pomeriggio, Corso Vittorio Emanuele dove molte persone, munite ovviamente di mascherina, sono entrate nei negozi per fare i primi acquisti natalizi. Giovani, coppie e anche qualche famiglia sono state notate a passeggio anche in via Mercati, Piazza Portanova e in Corso Garibaldi. Una Festa dell’Immacolata tutta particolare per le normative anti-Covid prevista dalla zona arancione.