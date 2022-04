Festa 25 Aprile, l'appello della Cgil Fp: "Riaffermare i valori della democrazia, della pace e dei diritti"

In occasione del 25 Aprile (Festa della Liberazione), la Cgil Funzione Pubblica lancia un appello per la pace in Ucraina. Il segretario generale Antonio Capezzuto: "Considerata l'attuale condizione economica, sociale e politica che l’Italia sta attraversando dopo due anni di pandemia e due mesi di conflitto in Ucraina, lanciamo un appello affinché questo 25 aprile divenga un grande momento di mobilitazione civile e unitaria per la pace e di presa di coscienza da parte di tutti gli italiani per la difesa e l’affermazione dei principi e dei valori della nostra Costituzione. Ci uniamo alla speranza del Papa, ribadita ancora una volta durante il Regina Coeli alcuni giorni fa, affinché le guerre lascino il posto alla riconciliazione"

Il messaggio del sindacato: