Venticinque aprile a Salerno: il programma della 77° anniversario della “Liberazione”

Si terrà il 25 aprile la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in occasione del 77° anniversario della “Liberazione”: alle ore 9, per iniziare, l'appuntamento alla chiesa del Sacro Cuore con la santa messa in suffragio ai caduti officiata dal cappellano provinciale della Polizia di Stato Don Giuseppe Greco e la lettura della “Preghiera del Partigiano”. Alle ore 09:40, in piazza Vittorio Veneto, poi, onori ai caduti e deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti e alla lapide del Partigiano Tenente Ugo Stanzione, la lettura della “Preghiera della Patria”, il saluto del Prefetto di Salerno e la lettura dei messaggi commemorativi da parte del sindaco di Salerno, del presidente della Provincia, di un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali (UIL), di un Rappresentante delle Associazioni combattentistiche e d’arma (Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra di Salerno) e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Salerno.

Le corone

Dunque, alle ore 10:40 presso la piazzetta del Marinaio, l'alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e delle Organizzazioni sindacali con la lettura della “Preghiera del Marinaio” e il ricordo di Carmine De Dominicis, giovane marinaio salernitano caduto a La Maddalena il 13 settembre 1943, decorato con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Infine, alle ore 11, al Palazzo della Provincia è in programma la deposizione di una corona d’alloro da parte delle Autorità e delle Associazioni Partigiane ai piedi della lapide che ricorda le Medaglie d’Oro della Resistenza. La cerimonia sarà allietata dalla presenza dell’Associazione Musicale Complesso Strumentale “Lorenzo Rinaldi” - Città di Giffoni Valle Piana, diretta dal maestro Francesco Guida.