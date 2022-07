Tutto pronto per la Festa della Madonna del Carmine: il programma, la processione "slitta" al 17 luglio

Tutto pronto, per i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, a Salerno. "Elia si recò sulla cima del Monte Carmelo e, seduto per terra, con il capo reclinato tra le ginocchia, con la sua supplica, ottenne la pioggia ristoratrice, già annunciata da una nuvoletta, mettendo fine alla carestia. Sul suo esempio e alla scuola di Maria anche noi Salernitani possiamo far diventare il Santuario nuovo Carmelo, giardino fertile, immagine della bellezza e della fecondità. Maria certamente implorerà dal Figlio grazie e benedizioni sulla Città e sull'intera Arcidiocesi", si legge sul manifesto. Tutta la liturgia è curata dal Terz’Ordine Carmelitano: a partecipare, i sacerdoti, i religiosi, l’Arciconfraternita, il Terz’Ordine Carmelitano e le Autorità civili e militari. Le luminarie sono curate dalla ditta “Baselice Giovanni” di Pagani e gli addobbi floreali sono stati affidati al fiorista Vincenzo Cibelli Interfloradi Fratte.

Il programma

Il giorno della festa, il 16 luglio, sante messe dalle 6.30 alle 9.30 ogni ora, mentre alle ore 11 la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Andrea Bellandi e alle ore 12 la supplica alla Vergine. Ancora, nel pomeriggio sante messe alle ore 17, 18.30 e 19.30. Slitta al 17 luglio, poi, la solenne processione prevista alle ore 19 e alla quale prenderanno parte innumerevoli fedeli. Intanto, il 15 e il 16 luglio alle ore 21 nella piazza antistante al Santuario del Carmine, si terranno dei concerti, mentre il 17 alle ore 18 è in programma lo spettacolo itirenante degli Sbandieratori Borgo Concilio di Angri: nella stessa serata, al termine del corteo religioso, i fuochi pirotecnici.

L'avviso degli organizzatori