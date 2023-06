Festa al Museo provinciale, l'intervento di una cittadina: "Non era un ritrovo di alcolizzati"

Non si placano le polemiche dopo l'evento tenutosi presso il Museo Archeologico Provinciale di Salerno ("La Cura", ad opera del gruppo Emersa) con la collaborazione della Provincia di Salerno. Dopo le critiche di Forza Italia Giovani, arriva l'intervento di Alessandra Di Maio, cittadina della zona, che difende dalle critiche l'operato degli organizzatori.

La replica

Le finalità dell'evento, come spiega Alessandra Di Maio, erano state comunicate sin dall'inizio: "Non c'era, quindi, un ritrovo di alcolizzati caciaroni e potenziali danneggiatori dei manufatti in esposizione. Al loro posto una generazione di salernitani lucidi ed interessati, 200 registrati alla biglietteria, per l’esattezza, quindi informati e consapevoli dei temi trattati durante la manifestazione. Tutti, tra l’altro, dedicati alla storia e al racconto del territorio. Da cittadina che cerca di informarsi e migliorarsi, e da lettrice ho trovato ignobile come una proposta di arricchimento culturale sia stata mistificata ai danni di tutti". Di qui la riflessione: "Come facciamo ad essere al pari al resto d’Europa se poi ci spaventiamo per la musica, il raggruppamento di giovani che questa città vorrebbero viversela e, invece, vengono immediatamente additati come caciaroni, irrispettosi ed ignoranti per aver osato di avvalersi del binomio divertimento- cultura? Come possiamo anche prendervi sul serio se svilite una festa e usate una canzone dei non proprio tranquilli anni ‘60 come strumento ideale di ammonizione del tremendo, insostenibile, vociare?".