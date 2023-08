"Castellabate merita altro": l'ex sindaco pubblica il video di una "festa" non autorizzata, il botta e risposta tra Rizzo e Spinelli

"Verrà il tempo delle discussioni e del giudizio ma sicuramente Castellabate merita altro": questo il post pubblicato ieri dall'ex sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, corredato da un video che riproponiamo qui di seguito e che mostra un momento di aggregazione tra turisti che intonano canzoni neomelodiche.

Ma non si è fatta attendere la replica del sindaco Marco Rizzo: "Associare la qualità del turismo di un territorio ad una spontanea manifestazione di puro divertimento da parte di privati cittadini, pur non autorizzata, mi sembra alquanto fuori misura e strumentale. Ci sono state anche altre manifestazioni simili, ma nessuno ne ha parlato- sottolinea l'attuale primo cittadino- quello era turismo di qualità! Oggi qualcuno si erge ancora a paladino di ciò che è stato! Bisognerebbe avere solo rispetto dei tanti operatori turistici che sacrificano tutto per dare al paese servizi sempre più di qualità, ed alle istituzioni che altrettanto investono continuamente su detti servizi. Comunque il comando vigili sta già facendo le dovute indagini per sanzionare i responsabili, sia di questa che di altre manifestazioni non autorizzate".

La precisazione

Di oggi, infine, alcune precisazioni a mezzo social di Spinelli: "L’intento non era quello di condannare chi legittimamente a ferragosto decide di divertirsi su una spiaggia, ne alimentare una demenziale polemica sulla provenienza dei turisti, oppure sul gradimento del genere musicale o meglio ancora dell’artista. La considerazione che ho sintetizzato in poche righe nel post di ieri voleva evidenziare come determinate scelte al ribasso finiscono per rendere ancora più difficile la gestione del nostro territorio nei mesi di maggiore affluenza e sicuramente non vanno nella direzione della qualità del turismo di cui un po’ tutti ci riempiamo la bocca. Quest’anno, per la prima volta su quella spiaggia, si è scelto di autorizzare un sistema (facchinaggio) che se pur previsto dalla legge di fatto rischia di diventare una sorta di concessione mascherata che non apporta nulla in termini di servizi. Nulla contro chi effettua questo servizio! Nulla contro il divertimento o la musica in spiaggia! Qui non è in discussione l’estrazione sociale, nè la provenienza geografica dell’ospite che a Castellabate è stato sempre il benvenuto. Si tratta di fare delle scelte, stabilire regole da paese civile e farle osservare. Questa è l’occasione per dimostrarlo! Non è un problema di un singolo e non può essere affrontato in maniera faziosa alimentando il dibattito da tifosi su quello che ha fatto l’amministrazione precedente o su quello che sta facendo quella attuale. Tanto è stato fatto e sono consapevole che tanto c’è da fare ed è per questo che credo che ognuno per la sua parte debba assumersi le proprie responsabilità perché su questi temi si decide il presente ed il futuro del nostro paese. Infine voglio dire a chi grida allo scandalo e sostiene che evidenziare queste cose danneggi l’immagine di Castellabate, di finirla con questo continuo vittimismo perché il danno lo si fa girandosi dall’altra parte facendo finta di non vedere. Se veramente si vogliono tutelare i tanti imprenditori che investono in questo paese lo si faccia combattendo l’abusivismo che scelte come quella fatte su quella spiaggetta alimentano. Ieri ho scritto Castellabate merita altro e lo confermo!", conclude l'ex sindaco.