Festa patronale ad Angri: divieto di sosta in alcune strade della città

Disagi in vista per i cittadini di Angri. Da domani (24 giugno) e fino al 27 giugno prossimo, in occasione della festività del Santo Patrono, San Giovanni Battista, entrerà in vigore l’ordinanza che impone divieto di sosta in varie zone della città. Nelle seguenti zone non sarà consentito il parcheggio: per l'intera giornata in piazza San Giovanni; dalle 18 alle 23 in via Murelle (nel tratto compreso tra via Fleming e corso Italia), via Zurlo, via De Pascale, via Giudici (nel tratto compreso tra via Zurlo e corso Vittorio Emanuele), corso Italia (nel tratto compreso tra via Murelle e via Arnedi). Resterà attivo il servizio di sosta a pagamento nelle restanti aree del territorio comunale.

Le strade alternative

Perconsentire la fluidità del traffico veicolare e di facilitare la sosta dove consentito, si consiglia di parcheggiare lungo le seguenti arterie: piazza Annunziata, via Cervinia, via Nuove Cotoniere, via Risi, Via Da Procida, piazza Sorrento, prolungamento corso Italia, Via Fleming, via Matteotti, via Murelle (nel tratto compreso tra via Matteotti e via Brigadiere D’Anna). Gli addetti dell’Angri Park saranno a disposizione per qualsiasi informazione utile al fine di aiutare la cittadinanza.