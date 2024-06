Festa del Sacrificio: animalisti preoccupati per le macellazioni abusive, l'appello

In vista della Festa del sacrificio, che quest’anno si terrà dal 16 giugno al 20 giugno, il Ministero della Salute ha reso note le indicazioni operative e le misure da mettere in atto per la corretta macellazione degli animali. Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento (CE) 1099/2009, tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente negli impianti di macellazione riconosciuti, anche nel caso di macellazioni sporadiche o macellazioni effettuate, per l'appunto, durante la celebrazione islamica della “Festa del sacrificio”. Nella Piana del Sele, dove si contano un notevole numero di cittadini musulmani, cresce tuttavia la preoccupazione da parte degli animalisti per l'atroce pratica prevista dal rituale che non sempre può essere individuata.

"Gli animali in Italia vengono uccisi seguendo normative europee ed italiane, e successivamente allo stordimento. - ricorda l'animalista Alfredo Riccio - Nei rituali islamici vengono sgozzati e uccisi per dissanguamento, senza stordimento preventivo". I cittadini chiedono, dunque, alle autorità preposte di vigilare con la massima attenzione nei prossimi giorni, per scongiurare il ripetersi di tali usanze.