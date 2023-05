"Avanti Bersagliera Night": sgombero in piazza della Concordia, il piano traffico per la festa della Salernitana

Tutto pronto, per “Avanti Bersagliera Night”, la festa della Salernitana finanziata dalla Regione Campania e patrocinata dal Comune, prevista per domani sera, 1 giugno, a partire dalle ore 19.30, in piazza della Concordia. Per l'occasione, a partire dalla mezzanotte del 1 giugno e sino al termine della manifestazione, è stato istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli autorizzati e partecipanti all'iniziativa.

Il programma

Prevista una folta partecipazione per la serata speciale per celebrare e condividere con tutta la comunità salernitana il nuovo percorso intrapreso dal club granata e culminato con la seconda storica salvezza in Serie A. A partire dalle ore 19:30 piazza della Concordia si colorerà di granata per celebrare insieme ai tifosi della Salernitana tutto il mondo dell’ippocampo: dalla Salernitana For Special al Team e-sport, dal settore giovanile alla squadra femminile fino ad arrivare ai calciatori della Prima Squadra guidati dal mister Paulo Sousa e artefici di un campionato che ha regalato e sta regalando fino all’ultima giornata grandissime emozioni.

I dettagli

A condurre la serata lo speaker dello Stadio “Arechi” Luca Speakeruccio Scafuri accompagnato sul palco dalla resident dj Alexx. Nel corso dell’evento interverrà il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per i saluti istituzionali, il Presidente Danilo Iervolino e sarà presente tutto l’organigramma tecnico e dirigenziale granata. Avanti Bersagliera Night sarà anche musica, divertimento ed emozioni con il funk-pop del cantautore salernitano Napoleone, il ritorno in Piazza della Concordia trentatré anni dopo la festa promozione in Serie B del 1990 di Mietta e il rock di Gianluca Grignani. Nel corso della serata sarà infine svelata la prima maglia gara della Salernitana per il campionato di Serie A 2023/2024 e non mancheranno diverse sorprese. Tanta curiosità.