"Avanti Bersagliera Night": il piano traffico per la grande festa

Il settore mobilità urbana del Comune di Salerno ha varato il piano traffico in vista della di “Avanti Bersagliera Night”, la festa della Salernitana finanziata dalla Regione Campania e patrocinata dal Comune, prevista per questa sera a partire dalle ore 19.30, in piazza della Concordia.

Il piano traffico

Queste le disposizioni dalle ore 16 di oggi e fino al termine della manifestazione:

- su via Lungomare Trieste i veicoli dovranno svoltare su via Mario Marino, per l'occasione resa percorribile con direzione di marcia mare-monti;



- su via Giacinto Vicinanza è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli;



- su via Lungomare Marconi, ai veicoli provenienti della zona orientali e diretti al centro della città, all'intersezione con via Scillato, è fatto obbligo di svolta su quest'ultima strada, mentre ai veicoli che percorrono le carreggiate che si immettono su Lungomare Tafuri, nel tratto compreso fra piazza della Concordia e via La Carnale, è fatto obbligo di svolta a sinistra in direzione oriente;



- Ai veicoli in sosta nell'area parcheggio di piazza Mazzini è consentita l'uscita attraverso il varco non automatizzato con immissione su Corso Garibaldi.