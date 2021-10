Festeggiamenti in onore di San Demetrio Martire: la benedizione del parroco al Dopolavoro Ferroviario, poi la messa del Vescovo

Comunione e fraternità, sotto la protezione di San Demetrio Martire: volgono al termine i festeggiamenti patronali della chiesa di via Dalmazia guidata dal parroco don Rosario Petrone, Direttore della Pastorale Carceraria e Cappellano del Carcere di Salerno.

Dopo la santa messa celebrata, sabato sera, da don Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità, con la partecipazione dei bambini del Catechismo e delle famiglie, cui è seguito un momento comunitario nel cortile parrocchiale, stamattina Don Rosario si è recato al Dopolavoro Ferroviario. Ad accogliere il parroco di San Demetrio, il presidente del Dopolavoro, Francesco Cicalese, insieme ad altri membri del direttivo. Don Rosario, dunque, ha benedetto i luoghi di ristoro e uno dei campi di calcetto della struttura, salutando molti ragazzini che, in occasione dei festeggiamenti di San Demetrio Martire, hanno preso parte ai tornei di calcetto, padel e tennis.

Il momento conclusivo

E questa sera, alle ore 19, infine, la santa messa celebrata da monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, alla presenza dei ferrovieri. Una tre giorni intensa, dunque, quella organizzata per omaggiare San Demetrio Martire, che è stata occasione di incontro e crescita per la comunità parrocchiale, puntando alla sinergia e alla collaborazione tra forze religiose e civili, per tendere una mano a chi ha bisogno, percorrendo, insieme, un cammino illuminato dallo Spirito Santo, nel segno della carità cristiana.