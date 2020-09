Festeggiamenti San Gerardo Maiella, c'è un salernitano tra i denunciati

C'è anche un salernitano tra le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia di Montella, che sono intervenuti - scrive Avellino Today - a Materdomini di Caposele, in occasione dei solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Gerardo Maiella. I controlli erano finalizzati a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ma anche prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e la persona.

I controlli

I militari hanno scoperto che un 52enne della provincia di Salerno, sebbene sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali, arbitrariamente ha violato la prescrizione di non allontanarsi dai comuni di residenza. E' stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Denunciato anche un 33enne originario di Chieti.