Festa dell’Unità nazionale e giornata delle forze armate: il programma della cerimonia a Salerno

Sabato 4 novembre 2023, in occasione del 105^ anniversario del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, si svolgerà la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre 1918, che sancì la fine della prima guerra mondiale. Dopo la deposizione delle corone d’alloro da parte del Prefetto Francesco Esposito e delle Autorità militari e civili al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto alle ore 9,30, la cerimonia proseguirà, come di consueto, in Piazza Amendola, con il seguente programma:

- ore 09.45 schieramento in atto reparto di formazione

Gonfaloni della Città e della Provincia di Salerno

Medagliere del Nastro Azzurro Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma scolaresche

- ore 10.00

afflusso Autorità

onori al Prefetto di Salerno

alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia

- a seguire

lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e della Preghiera per la Patria.

La cerimonia sarà allietata dall’esecuzione di brani musicali da parte dell’Orchestra di Fiati e del Coro del Liceo Statale “Alfano I°” di Salerno diretti dal Maestro Vincenzo Pisano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, dopo l’alzabandiera in Piazza Amendola, la cerimonia proseguirà direttamente all’interno del “Teatro Augusteo” del Comune di Salerno.